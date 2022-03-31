Внаслідок важких боїв та 30-денної російської окупації Тростянець майже знищено. У місті не залишилося живого місця, а 90% території - без опалення, світла, води та зв’язку.

Про це міський голова Юрій Бова розповів у інтерв’ю для LB.ua.

За його словами, в місті щоденно знаходять тіла загиблих або закатованих людей. Ба більше, точна кількість мешканців, яких викрали або ж примусово вивезли до РФ наразі теж невідома.

10 тисяч містян успішно змогли виїхати з Тростянця зеленими коридорами чи самотужки, але стільки ж у ньому залишаються. І вони потребують їжі та ліків, бо під час окупації доїдали останні запаси або взагалі голодували.

“Далі ми потребуємо плівки, скла, будівельних матеріалів, щоб відновити об’єкти інфраструктури, школи. Комп’ютерної техніки в нас узагалі немає… До нас приїжджають з Охтирки, Сум, які теж руйнували. Але коли вони бачать Тростянець, то кажуть, що це в десятки разів трагічніше”, – наголосив міський голова Тростянця Юрій Бова.

Співголова депутатської фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко додала, що російські солдати залишили у місті багато мін та “розтяжок”. Наразі у Тростянці працюють сапери.