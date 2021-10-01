Представники політичної сили "Слуга народу" проводять засідання фракції у Трускавці. З-поміж іншого, вони презентували "План трансформації країни" на найближчі роки.

Про це повідомили у пресслужбі партії “Слуга народу”.

У п’ятницю, 1 жовтня, в Трускавці розпочався з’їзд фракції “Слуга народу”, який проходитиме до 3 жовтня включно. Очікується участь президента Володимира Зеленського.

Першого дня перед депутатами виступили очільник фракції Давид Арахамія, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук та радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.

Останній презентував “План трансформації країни”. В партії зазначають, що цей план був створений на основі всіх напрацювань команди і його ж президент презентував під час перебування у США.

Напрацювання команди були інтегровані в план за 8 напрямами:

Військова безпека та міжнародні відносини

Енергетична незалежність та зелена трансформація

Людський капітал

Технологічний розвиток та ринкові трансформації

Інфраструктура та місцевий розвиток

Продовольчий хаб

Цифровий хаб

Верховенство права

Милованов розповів, що в суботу, 2 жовтня, присутні депутати та урядовці розіб’ються на 8 груп відповідно до напрямків плану. Вони матимуть напрацювати заходи з його виконання (ключові реформи, проєкти, законопроєкти, механізми впровадження реформ). До кожної групи входитимуть керівник напрямку, експерт, представник Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Президента.

Перед цим Шмигаль заявив, що наступні 2-3 роки влада впроваджуватиме реформи в “бойовому режимі”. За його словами, Верховна Рада протягом року могла б опрацювати 350 законопроєктів та законодавчих ініціатив.

Серед основних напрямків реформ — цифровізація, реформа адміністративно-територіального устрою, ринку землі, енергоринку, газового ринку, підтримка соціально вразливих верств населення, програма забезпечення житлом, створення безбар’єрного простору, підтримка малого та середнього бізнесу, дерегуляція, реформа фіскальних органів.

За словами Шмигаля, наразі розглядають можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом, але не під 7%, а під 5%.