Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
В Уманському районі оголосили про евакуацію населення. Вона здійснюється в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.
Для тих, хто без автівок масові пункти збору будуть на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси.
Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне, біля автостанції. Там координуватимуть представники Райдержадміністрації. Контактний центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ухвалив усі необхідні рішення для захисту країни, Збройні Сили чинять активний спротив військам Російської Федерації, що здійснили віроломний напад на нашу державу.
- Президент України Володимир Зеленський виступив на брифінгу, де відзвітував про стан справ у державі.
- Також за оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, технічні та живі сили окупантів нищаться нашими військами.