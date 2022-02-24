Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

В Уманському районі оголосили про евакуацію населення. Вона здійснюється в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

Для тих, хто без автівок масові пункти збору будуть на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси.

Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне, біля автостанції. Там координуватимуть представники Райдержадміністрації. Контактний центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001.