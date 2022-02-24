У центральну частину Умані влучив снаряд. Внаслідок цього загинула одна цивільна людина, ще п'ятеро перебувають в лікарні.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

В Уманському районі оголосили про евакуацію населення. Вона здійснюється в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

Для тих, хто без автівок масові пункти збору будуть на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси.