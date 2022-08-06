У центральному парку Нью-Йорка на дитячому майданчику встановили скульптуру Володимира Путіна, що сидить верхи на танку.

Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN.

Яскраво-червону статую створив французький вуличний художник Джеймс Коломіна. Художник зазначив на своїй сторінці в Instagram, що повністю бере на себе всю відповідальність за цю скульптуру.

“Ця скульптура має на меті засудити абсурдність війни та підкреслити мужність дітей, коли вони стикаються з жорстокими, катастрофічними ситуаціями, спровокованими іншими”, – розповів Джеймс Коломіна.

Окрім того, він опублікував декілька фото на яких діти граються зі скульптурою.

Цей художник вже відомий своїми яскраво-червоними вуличними скульптурами, які часто таємно встановлюються у громадських місцях без будь-якого попереднього узгодження.

Відтак у квітні цього року він встановив у Франції ще одну скульптуру з антивоєнним посланням: дитину-солдата з гвинтівкою, яка перетворюється на троянду.

А минулого року він встановив дві скульптури у своєму фірмовому червоному кольорі у Берліні на честь 32-ї річниці падіння Берлінської стіни.