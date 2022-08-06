Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN.
Яскраво-червону статую створив французький вуличний художник Джеймс Коломіна. Художник зазначив на своїй сторінці в Instagram, що повністю бере на себе всю відповідальність за цю скульптуру.
“Ця скульптура має на меті засудити абсурдність війни та підкреслити мужність дітей, коли вони стикаються з жорстокими, катастрофічними ситуаціями, спровокованими іншими”, – розповів Джеймс Коломіна.
Окрім того, він опублікував декілька фото на яких діти граються зі скульптурою.
Цей художник вже відомий своїми яскраво-червоними вуличними скульптурами, які часто таємно встановлюються у громадських місцях без будь-якого попереднього узгодження.
Відтак у квітні цього року він встановив у Франції ще одну скульптуру з антивоєнним посланням: дитину-солдата з гвинтівкою, яка перетворюється на троянду.
А минулого року він встановив дві скульптури у своєму фірмовому червоному кольорі у Берліні на честь 32-ї річниці падіння Берлінської стіни.
- Нагадаємо, що у травні у Києві навпроти Бессарабського ринку встановили тимчасову інсталяцію, присвячену президентові РФ Володимиру Путіну, яка має назву “Zaстрелись”.
- У квітні у Києві демонтували монумент під аркою Дружби народів, який встановили в 1982 році. Раніше мер Віталій Кличко оголосив про знесення бронзової скульптури.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки випустили колекційну монету номіналом $100 під назвою “Острів Зміїний”. Її присвячено українським воїнам, які боролись проти російських окупантів за звільнення острова.