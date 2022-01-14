За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що атака яка сталась вночі 14 січня була здійснена Росією.

Про це йдеться на сайті Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначають експерти такої масової атаки на держоргани не було давно. Нинішня атака пов’язана з нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Нещодавно РФ уже відновила військові навчання біля кордонів України. А хакерські атаки на українські держоргани можуть бути частиною психологічної атаки на українців.

На російський слід вказує і поширення новини. Спочатку інформація з’явилась в соцмережах, потім першими публікаціями серед медіа були “зливні бачки”. А далі її активно поширили уже російські видання, одним із перших о 4 ранку про атаку повідомило одне з провладних російських видань “РІА”. Українські ЗМІ підхопили новину приблизно о 7 ранку.

Версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови, текст польською містить стилістичні неточності та лексичні помилки Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги. Використання чутливих тем з історії польсько-українських відносин повинно було замаскувати слід російських хакерів.

Урядові експерти наголосили, що особисті дані громадян України не було вкрадено та втрачено, всупереч повідомленню хакерів.

У центрі наголосили, атаку на урядові портали України можна оцінювати як один із прикладів російської агресії проти держави Україна. Відтак у центрі сподіваються на швидке накладення санкцій на російські структури, пов’язані з хакерською атакою.