Про це повідомляє пресслужба громадської організації.
Зазначається, що до 9 травня представники “Руху ЧЕСНО” створили нову марку-фотозону, що розмістили у центрі столиці на Хрещатику. Відтепер кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля зображення Путіна, якого на суд в Гаагу привів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
“Після того, як стався вибух на Кримському мосту, у російських пропагандистів була істерика. Вони собі нафантазували, що “києвская власть” підготувалась і відзначала подію фотозоною у самому центрі Києва. Зазначимо, що ніякого стосунку до наших марок влада Києва не має”, — сказала лідерка громадської організації Віта Думанська.
Раніше організація презентувала марку “Бавовна Кримського мосту”, як частину виставки “Інфоспротив”, що розповідає про інформаційну боротьбу українців з Російською Федерацією.
Згодом, як пишуть в “Рух ЧЕСНО”, громадяни висловили бажання встановити марку “Бавовна над кремлем”.
- Тема ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду обросла міфами, які ще більше затягують процес. Навіть міністр юстиції проявив певну некомпетентність. Між тим цей документ та його якісна імплементація дозволять Україні покарати винних за тяжкі злочини на Донбасі та в Криму.
- В РФ заявили, що Україна спланувала атаку БПЛА на Кремль, зазначивши, що це був замах на президента РФ Володимира Путіна. Міністр оборони України відповів, що Києву не потрібно нападати на російського лідера, адже його долю вирішуватиме Міжнародний кримінальний суд.