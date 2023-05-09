У центрі Києва активісти створили нову фотозону з президентом РФ Володимиром Путіним у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Про це повідомляє пресслужба громадської організації.

Зазначається, що до 9 травня представники “Руху ЧЕСНО” створили нову марку-фотозону, що розмістили у центрі столиці на Хрещатику. Відтепер кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля зображення Путіна, якого на суд в Гаагу привів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Після того, як стався вибух на Кримському мосту, у російських пропагандистів була істерика. Вони собі нафантазували, що “києвская власть” підготувалась і відзначала подію фотозоною у самому центрі Києва. Зазначимо, що ніякого стосунку до наших марок влада Києва не має”, — сказала лідерка громадської організації Віта Думанська.

Раніше організація презентувала марку “Бавовна Кримського мосту”, як частину виставки “Інфоспротив”, що розповідає про інформаційну боротьбу українців з Російською Федерацією.

Згодом, як пишуть в “Рух ЧЕСНО”, громадяни висловили бажання встановити марку “Бавовна над кремлем”.