У центрі столиці у суботу, 1 січня відбулася традиційна щорічна факельна хода з нагоди дня народження Степана Бандери.

Про це повідомляють #Букви.

Традиційна хода розпочалася з невеликим запізненням близько 17:50 у парку імені Тараса Шевченка та закінчилося о 19:10 біля Офісу президента.

Маршрут ходи: вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – Хрещатик – Майдан Незалежності – алея Героїв Небесної Сотні – вулиця Банкова.

Шановні читачі, не можемо розібрати, що кажуть люди після кричалки про Путіна, підкажете? https://t.co/4q2GQSBfUb pic.twitter.com/XJ6hxFyj9V — Букви (@Bykvu) January 1, 2022

Марш закінчився під Офісом президента виконанням гімну України.