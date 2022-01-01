Про це повідомляють #Букви.

Традиційна хода розпочалася з невеликим запізненням близько 17:50 у парку імені Тараса Шевченка та закінчилося о 19:10 біля Офісу президента.

Маршрут ходи: вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – Хрещатик – Майдан Незалежності – алея Героїв Небесної Сотні – вулиця Банкова.

Фото: #Букви

Фото: #Букви.

Фото: #Букви.

Фото: # Букви.

Марш закінчився під Офісом президента виконанням гімну України.