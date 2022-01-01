Про це повідомляють #Букви.
Традиційна хода розпочалася з невеликим запізненням близько 17:50 у парку імені Тараса Шевченка та закінчилося о 19:10 біля Офісу президента.
Маршрут ходи: вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – Хрещатик – Майдан Незалежності – алея Героїв Небесної Сотні – вулиця Банкова.
Шановні читачі, не можемо розібрати, що кажуть люди після кричалки про Путіна, підкажете? https://t.co/4q2GQSBfUb pic.twitter.com/XJ6hxFyj9V
— Букви (@Bykvu) January 1, 2022
Марш закінчився під Офісом президента виконанням гімну України.
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