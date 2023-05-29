Сьогодні, 29 травня, близько 11:20 росіяни атакували Київ, внаслідок чого в Оболонському районі столиці зафіксовано падіння уламків ракети.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, КМВА.

Повітряну тривогу в столиці та області оголосили об 11:09 — через п’ять хвилин пролунали перші вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у центральних районах міста та закликав киян бути в укриттях. Своєю чергою, Київська ОВА попередила про ракетну загрозу в регіоні.

“Екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває”, — написав Кличко.

За попередньою інформацією, в Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху двоповерхової будівлі. Пожежу локалізовано.

Також відомо про падіння уламків на проїжджу частину дороги в Оболонському районі. “Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі”, – йдеться в повідомленні.

Додамо, у ніч з 28 на 29 травня росіяни здійснили “комбіновану” атаку на Київ з різних напрямків. Силами оборони (ППО) було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.