Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.
18 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у одному зі сміттєвих контейнерів виявили частини людського тіла. Туди виїхали екіпажі патрульних, кінологи, судово-медичний експерт, оперативники та слідчо-оперативні групи.
Наразі особу загиблого намагаються визначити.
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