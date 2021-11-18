У Києві в одному зі сміттєвих контейнерів у Печерському районі міста знайшли рештки тіла людини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.

18 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у одному зі сміттєвих контейнерів виявили частини людського тіла. Туди виїхали екіпажі патрульних, кінологи, судово-медичний експерт, оперативники та слідчо-оперативні групи.

Наразі особу загиблого намагаються визначити.