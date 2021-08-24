У вівторок, 24 серпня, в центрі Києві відбудеться військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Як повідомляли #Букви, парад на центральній вулиці столиці – Хрещатику повинен стартувати о 10:00.

Парад військ включатиме три колони:

• проходження пішої колони: участь представників всіх сил безпеки та оборони України, кінологічних підрозділів та делегатів від приблизно 15 країн-партнерів; також заплановано виступ міжнародного оркестру спільно з президентським оркестром;

• проїзд механізованої колони: буде залучено озброєння та військову техніку Сил безпеки та оборони України, а також військову техніку країн-партнерів;

• проліт повітряної колони: вперше одночасно передбачає участь Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-морських Сил, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДП “Антонов” та держав-партнерів.

У небі, зокрема, можна буде побачити найбільший у світі літак – українську “Мрію”.

Завершиться парад прольотом бойових літаків із пуском сигнальних ракет та димами кольору державного прапора України.

Також сьогодні пройде річковий парад на Дніпрі за участю кораблів ВМС України та Державної прикордонної служби.

Крім того, заплановано провести артилерійський салют із Труханового острова.