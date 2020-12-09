Covid-19 Україна

оновлено 09.12.2020 о 19:02

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У центрі Києва закінчують прикрашати головну ялинку країни: фото

На Софіївській площі у центрі Києва майже закінчили прикрашати головну новорічну ялинку країни.

Середа, 9 грудня 2020, 18:56

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Цьогоріч ялинка штучна, а висота новорічної красуні становить 31 метр.

Цікаво, що замість традиційної зірки верхівку ялинки прикрасили гігантським капелюхом, який яскраво світиться.

Ялинку прикрасили за тематикою “Казковий ліс”. Новорічну красуню оздобили приблизно 1500 іграшками, при цьому 800 іграшок – казкові герої. Цього року яскравість ялинки забезпечать більш ніж 10 км гірлянд. 

Святкове запалювання ялинки традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, в день Святого Миколая. Однак через пандемію запалювання триватиме  з обмеженою кількістю глядачів. Водночас організатори забезпечать онлайнову трансляцію.

Теги: Kyiv, фото, ялинка, головна ялинка країни

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