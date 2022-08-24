Суд арештував готелі, які належали російській мережі. Майно на близько 1 мільярд гривень знаходиться у Києві та Львові.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Суд арештував приміщення двох готелів – у центрі Львова та Києва. Загальна площа арештованого майна – 30 тис. м кв. Слідство встановило, що вони належать підприємству, власниками якого є росіяни.

Службові особи підприємства, які займаються управлінням готелями, підробили офіційні документи. У такий спосіб вони отримали контрольний пакет акцій мережі готелів.