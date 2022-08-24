Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Суд арештував приміщення двох готелів – у центрі Львова та Києва. Загальна площа арештованого майна – 30 тис. м кв. Слідство встановило, що вони належать підприємству, власниками якого є росіяни.
Службові особи підприємства, які займаються управлінням готелями, підробили офіційні документи. У такий спосіб вони отримали контрольний пакет акцій мережі готелів.
Львівський суд наклав арешт на приміщення двох готелів. Рішення торкнулося також корпоративних прав підприємства на суму понад 100 млн гривень.
Відкрито кримінальну справу за фактами шахрайства та службового підроблення (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України). Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.
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