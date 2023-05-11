Про це повідомляє італійський мовник Sky tg24.
За попередніми даними, пожежа почалася з припаркованого на вулиці фургона з кисневими балонами, який привіз їх до аптеки.
Згодом полум’я охопило інші автомобілі та прилеглі будівлі. Зазначається, що причиною вибуху могла стати технічна несправність фургона. Велику чорну хмару висотою в десятки метрів видно в різних районах міста.
Сьогодні в центрі Мілана (Італія) вибухнув фургон і сталася пожежа. Щонайменше одна людина зазнала серйозних поранень. Пожежа охопила чотири автомобілі, припарковані на вулиці, сусідню аптеку і квартири в сусідньому будинку. pic.twitter.com/doMwQvq2vJ
— Букви (@Bykvu) May 11, 2023
Поруч із місцем вибуху знаходиться школа. Дітей евакуювали у безпечне місце, серед учнів постраждалих нема. Про інші подробиці та деталі поки що не повідомляється.
“У Мілані в районі Порту Романа сталася велика пожежа. Походження пожежі досі невідоме, у різних районах міста помітні великі чорні хмари. Згідно з першими знімками, зробленими на мобільні телефони, спалахнуло кілька автомобілів”, – йдеться у повідомленні місцевого мовника.
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