Сьогодні, 11 травня, в одному з центральних районів Мілана (Італія) стався потужний вибух, внаслідок чого горять кілька автомобілів.

Про це повідомляє італійський мовник Sky tg24.

За попередніми даними, пожежа почалася з припаркованого на вулиці фургона з кисневими балонами, який привіз їх до аптеки.

Згодом полум’я охопило інші автомобілі та прилеглі будівлі. Зазначається, що причиною вибуху могла стати технічна несправність фургона. Велику чорну хмару висотою в десятки метрів видно в різних районах міста.

Сьогодні в центрі Мілана (Італія) вибухнув фургон і сталася пожежа. Щонайменше одна людина зазнала серйозних поранень. Пожежа охопила чотири автомобілі, припарковані на вулиці, сусідню аптеку і квартири в сусідньому будинку. pic.twitter.com/doMwQvq2vJ — Букви (@Bykvu) May 11, 2023

Поруч із місцем вибуху знаходиться школа. Дітей евакуювали у безпечне місце, серед учнів постраждалих нема. Про інші подробиці та деталі поки що не повідомляється.

“У Мілані в районі Порту Романа сталася велика пожежа. Походження пожежі досі невідоме, у різних районах міста помітні великі чорні хмари. Згідно з першими знімками, зробленими на мобільні телефони, спалахнуло кілька автомобілів”, – йдеться у повідомленні місцевого мовника.