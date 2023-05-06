Про це повідомляє “Укрінформ”.

Організація Help Ukraine Center USA займається доставленням гуманітарних вантажів в Україну. Приміщення українським волонтерам у діловому центрі міста, неподалік від Волстріт, надала юридична компанія “Фломенхафт”.

У церемонії відкриття офісу взяли участь голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, яка перебуває у Нью-Йорку, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, почесний консул України Ірина Мазур, власник юридичної компанії, що надала приміщення, Майкл Фломенхафт.

Ольга Герасим’юк подякувала українським волонтерам за допомогу, яку вони надають своїй країні й зазначила, що саме в цьому офісі українці, що перебувають в Нью-Йорку, святкуватимуть перемогу України у повномасштабній війні РФ.

Своєю чергою, Фломенхафт зауважив, що українці навчають весь світ, як потрібно захищати демократію.

“Українські солдати гинуть, захищаючи весь світ. Я поставив собі запитання: що я можу зробити у цій найважливішій у ХХІ столітті боротьбі? Можу надати приміщення для волонтерів, і я це зробив”, – сказав Фломенхафт.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця підкреслив, що США були з Україною від самого початку збройної агресії РФ.

Зазначимо, що Help Ukraine Center USA – волонтерська організація, яку очолює українець з Одещини Олексій Прокопенко. Вона займається збором гуманітарної допомоги для України у великих обсягах та доправленням її в нашу країну. Станом на сьогодні організація доставила в Україну понад 140 тонн вантажу, переважено морським шляхом.

Нагадаємо, що раніше громадський активіст, волонтер та співзасновник Help Ukraine Center USA Олексій Прокопенко розповів в інтерв’ю #Буквам про перейменування перехрестя Брайтон Біч на Ukrainian way. Саме він і став ініціатором перейменування цього перехрестя.

Хто був автором ідеї та ініціатором перейменувати перехрестя Брайтон-Біч у Нью-Йорку на “Український шлях”?

Одного вечора я дізнався, що наступного дня мер Нью-Йорку Ерік Адамс візьме участь у церемонії підняття американського та українського прапорів на Мангеттені. Я вирішив скористатися цією можливістю, аби поспілкуватися з мером щодо підтримки України. На мою думку, якби вулиця або сквер, можливо парк чи частина вулиці хоча б, мала назву “Україна”, то це було б потужним сигналом та символом підтримки українців. На Мангеттені вже є умовна “Ukrainian village та “Place Тараса Шевченка”, але важлива також присутність України в сучасному контексті. І, власне, за вечір я написав листа.

Якою була реакція громади на перейменування перехрестя?

Рішення про перейменування приймала топонімічна комісія і члени міської ради Нью-Йорка, а проголосували всі одноголосно. Протистояння відбулося тоді, коли Росія і російські медіа зрозуміли, що відбувається і що вони цю тему пропустили, і що українці обіграли їх на полі, яке вони вважають своїм. На інформаційному полі.