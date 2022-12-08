У центрі тимчасово окупованого Севастополя пролунав потужний вибух. Місцеві сповістили про нібито схожість звуку на "пуск ракети".

Про це повідомляє “Крим.Реалії”.

“Над центральною частиною Севастополя о 6:50 за місцевим часом пролунав потужний вибух”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кілька секунд до того, як пролунав вибух, було чути “гучний протяжний звук, схожий на пуск ракети”.

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Також від вибуху затремтіли шибки у вікнах, пише видання.

Окупаційна “влада” Севастополя, а також Міноборони РФ ситуацію поки не коментували. Українські офіційні особи та військові також наразі не коментують інцидент.