Про це повідомляє “Крим.Реалії”.
“Над центральною частиною Севастополя о 6:50 за місцевим часом пролунав потужний вибух”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за кілька секунд до того, як пролунав вибух, було чути “гучний протяжний звук, схожий на пуск ракети”.
Також від вибуху затремтіли шибки у вікнах, пише видання.
Окупаційна “влада” Севастополя, а також Міноборони РФ ситуацію поки не коментували. Українські офіційні особи та військові також наразі не коментують інцидент.
- У ніч на 8 грудня військові РФ випустили понад 70 снарядів по території Нікопольського району Дніпропетровської області.
- Протягом 7 грудня російські військові вбили 9 мирних жителів Донецької області. За даними ОВА, 6 людей загинули в Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті.
- Близько 12 ночі 7 грудня військові РФ завдали удару по транспортній базі в Миколаєві із зенітно-реактивної системи С-300.