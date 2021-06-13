У центрі Парижа (Франція) поліція припинила масове зібрання молоді, яка проводила імпровізовану вечірку із порушенням протиепідемічних норм.

Про це повідомляють французька міжнародна радіостанція RFI, телеканал BFM TV та видання Le Parisien.

Інцидент стався увечері п’ятниці, 11 червня.

Сотні молодих людей зібралися перед Домом інвалідів у Парижі на вечірку просто неба.

Вони відгукнулися на заклик у соціальних мережах провести імпровізовану вечірку “Проєкт X” (“Project X”), названу на честь американського фільму 2012 року, в якому підлітки влаштовують подібних захід, що виходить з-під контролю.

На опублікованих у Мережі відеозаписах, видно, як натовп підлітків співає, танцює і випиває, не дотримуючись хоч якихось протиепідемічних норм: без захисних масок і соціальної дистанції.

PARIS – Des milliers de jeunes font la fête aux #Invalides : un appel à une soirée #ProjetX avait été lancé sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/tMRieo4HpJ — Clément Lanot (@ClementLanot) June 11, 2021

У ситуацію втрутилася поліція: правоохоронці розігнали вечірку після 23:00 через порушення комендантської години та ризик поширення коронавірусу.

Поліція застосувала сльозогінний газ. У відповідь дехто кидався петардами.

У префектурі Парижа поінформували, що поліція втрутилася “щоб покласти край святковій вечірці за участі багатьох сотень людей, всупереч епідемічним обмеженням”.

До опівночі на місці проведення вечірки не залишилось майже нікого, крім правоохоронців.

Про постраждалих або затриманих не повідомляється.

Les forces de l’ordre évacuent les soirée #ProjetX aux #Invalides : jets de projectiles contre gaz lacrymogène. Tensions en cours. https://t.co/oKmW7QF5Gu pic.twitter.com/eFXcgsmGcu — Clément Lanot (@ClementLanot) June 11, 2021