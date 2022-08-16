Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.
16 серпня Міністерство оборони Російської Федерації офіційно визнало “займання з детонацією на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів” в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму.
Міністерство оборони РФ заявило, що вибухи, які сталися сьогодні у Криму – це “диверсія” з боку Збройних сил України. Натомість у Центрі протидії дезінформації визначили основні тези коментарів пропагандистів:
- Головний ворог РФ – недбалість військових: склад зброї й техніки на загальному огляді просто неба без маскування”;
- “Серед місцевих мешканців Криму багато тих, хто симпатизує українському режиму – прийшов час виявити та позбавитися “бандерівської агентури” та тих, хто співчуває”;
- “В Криму мають початися антитерористичні заходи: блокпости, заборона користування безпілотниками, кадрові чистки”.
У відомстві зазначили, що зосередження на проблемі “диверсантів” має призвести до збільшення кількості агентури ФСБ, посилення перевірок на автодорогах з метою пошуку “сплячих агентів СБУ” і виявленні проукраїнських кримчан.
- Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа – на трансформаторній підстанції.
- Міністерство оборони РФ озвучило нову версію сьогоднішніх вибухів у тимчасово окупованому Криму. Раніше у відомстві наполягали, що детонація на складі боєзапасів у селі Майське сталось внаслідок “загоряння”. Однак через декілька годин міноборони РФ заявило, що вибухи у Криму – це “диверсія”.
- Внаслідок сьогоднішніх вибухів на складі боєзапасів у селі Майське було пошкоджено залізницю у Джанкойському районі. Окупаційна “влада” Криму вже повідомила, що рух потягів між півостровом та РФ на цій ділянці доведеться змінити.