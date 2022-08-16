Російські окупанти поширюють наратив про "диверсію" з боку українських військових на складі боєприпасів у районі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму для того, щоб забезпечити підстави для збільшення кількість агентури ФСБ та посилення перевірок з метою виявлення проукраїнських мешканців Криму.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.

16 серпня Міністерство оборони Російської Федерації офіційно визнало “займання з детонацією на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів” в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму.

Міністерство оборони РФ заявило, що вибухи, які сталися сьогодні у Криму – це “диверсія” з боку Збройних сил України. Натомість у Центрі протидії дезінформації визначили основні тези коментарів пропагандистів:

Головний ворог РФ – недбалість військових: склад зброї й техніки на загальному огляді просто неба без маскування”;

“Серед місцевих мешканців Криму багато тих, хто симпатизує українському режиму – прийшов час виявити та позбавитися “бандерівської агентури” та тих, хто співчуває”;

“В Криму мають початися антитерористичні заходи: блокпости, заборона користування безпілотниками, кадрові чистки”.

У відомстві зазначили, що зосередження на проблемі “диверсантів” має призвести до збільшення кількості агентури ФСБ, посилення перевірок на автодорогах з метою пошуку “сплячих агентів СБУ” і виявленні проукраїнських кримчан.