Про це розповіли в Центрі стратегічних комунікацій. 

Щоби не наражати себе та водіїв на небезпеку в темний час доби, варто:

  • Варто обирати світлі речі. Необов’язково білі, проте світлих кольорів має бути половина одягу. Наприклад, куртка чи штани.
  • Придбати світловідбивні елементи одягу. Це може бути браслет, стрічка на рюкзак або жилет. За статистикою, світловідбивачі зменшують ризик наїзду авто в шість разів.
  • Необхідно потурбуватися про світловідбивні елементи на одязі дітей. Їх краще розташовувати на рівні голови, корпусу і рук дитини — через менший зріст діти менш помітні на дорогах.
  • Також придбати для своїх домашніх улюбленців нашийники, що світяться, або одяг зі світловідбивними елементами.

Як носити світловідбивні елементи?

  • Прикраси-світловідбивачі краще вішати з боку руху автомобіля стосовно вас або з обох боків.
  • Світловідбивні елементи краще розміщувати на рухливих частинах тіла (передпліччя, гомілки, зап’ястки, щиколотки).
  • Розміщувати їх варто на рівні зору водія.
  • Найкраще помітні елементи жовтого кольору та розміром понад 15 квадратних сантиметрів.