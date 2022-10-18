Про це розповіли в Центрі стратегічних комунікацій.
Щоби не наражати себе та водіїв на небезпеку в темний час доби, варто:
- Варто обирати світлі речі. Необов’язково білі, проте світлих кольорів має бути половина одягу. Наприклад, куртка чи штани.
- Придбати світловідбивні елементи одягу. Це може бути браслет, стрічка на рюкзак або жилет. За статистикою, світловідбивачі зменшують ризик наїзду авто в шість разів.
- Необхідно потурбуватися про світловідбивні елементи на одязі дітей. Їх краще розташовувати на рівні голови, корпусу і рук дитини — через менший зріст діти менш помітні на дорогах.
- Також придбати для своїх домашніх улюбленців нашийники, що світяться, або одяг зі світловідбивними елементами.
Як носити світловідбивні елементи?
- Прикраси-світловідбивачі краще вішати з боку руху автомобіля стосовно вас або з обох боків.
- Світловідбивні елементи краще розміщувати на рухливих частинах тіла (передпліччя, гомілки, зап’ястки, щиколотки).
- Розміщувати їх варто на рівні зору водія.
- Найкраще помітні елементи жовтого кольору та розміром понад 15 квадратних сантиметрів.
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