Через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні вимикають вуличне освітлення – через аварії або з метою економії. Тому, варто знати, як краще вдягатися на вулицю за відсутності освітлення, аби не наражати на небезпеку себе та водіїв.