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У центрі та на сході сьогодні пройдуть невеликі дощі: прогноз погоди на 14 липня

У четвер, 14 липня, дощі - які ще вчора випадали майже по всій території України - сьогодні накриють центральну та північну частини України. Також сьогодні відчутно потепліє, у порівнянні зі вчорашнім днем.

Четвер, 14 липня 2022, 07:24
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на заході день пройде без опадів. Температура повітря коливатиметься від +24 до +28 градусів. Найтеплішим регіоном на заході стане Закарпаття, де стовпчики термомерів покажуть +30 градусів. Найпрохолодніше буде на Рівненщині – +23…+25 градусів.

У центральній частині країни сьогодні очікуються дощі, однак буде тепло – від +24 до +27 градусів.

На півночі сьогодні без опадів та з температурою повітря від +23 до +25 градусів.

У східній частині України сьогодні дощитиме, а стовпчики термометрів покажуть від +22 до +25 градусів.

На півдні – без опадів. Температура повітря коливатиметься від +25 до +30 градусів.

У Києві сьогодні опадів не прогнозують. Температура повітря у столиці від +23 до +25 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 14 липня, дощі, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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