У центрі та на сході сьогодні пройдуть невеликі дощі: прогноз погоди на 14 липня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні на заході день пройде без опадів. Температура повітря коливатиметься від +24 до +28 градусів. Найтеплішим регіоном на заході стане Закарпаття, де стовпчики термомерів покажуть +30 градусів. Найпрохолодніше буде на Рівненщині – +23…+25 градусів.
У центральній частині країни сьогодні очікуються дощі, однак буде тепло – від +24 до +27 градусів.
На півночі сьогодні без опадів та з температурою повітря від +23 до +25 градусів.
У східній частині України сьогодні дощитиме, а стовпчики термометрів покажуть від +22 до +25 градусів.
На півдні – без опадів. Температура повітря коливатиметься від +25 до +30 градусів.
У Києві сьогодні опадів не прогнозують. Температура повітря у столиці від +23 до +25 градусів.
- Нагадаємо, що сезон несамовитої спеки вже розпочався, а отже багатьом знову дошкулятимуть неприємні симптоми сонячних опіків.