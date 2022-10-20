Мобілізація у РФ посилює дефіцит робочої сили в країни та підриває довіру споживачів, що завдає удару по російській економіці.

Про це повідомляє Bloomberg з посилання на звіт аналітичного департаменту Центробанку Росії.

Мобілізація в Росії вже вдарила по споживчій довірі й діловій активності та, ймовірно, тиснутиме на економіку протягом наступних місяців.

У департаменті зазначили, що у вересні відновлення економічної активності призупинилося і до кінця місяця тенденція почала дещо погіршуватися.

Наказ президента Росії Володимира Путіна минулого місяця призвати 300 000 резервістів для війни в Україні вдарив по довірі споживачів і діловій активності та, ймовірно, буде обтяжувати економіку протягом наступних місяців, вважають економісти Банку Росії.

“Часткова” мобілізація, перша з часів Другої світової війни, спровокувала втечу понад 350 000 росіян з країни. Відповідно до звіту, призов погіршив і без того гостру нестачу робочої сили та “негативно вплинув на довіру споживачів і бізнесу”.

Зміна споживчих настроїв на тлі зростаючої невизначеності може тимчасово стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу.

Також у повідомленні наголосили, що скорочення робочої сили після часткової мобілізації може ускладнити спроби компаній усунути обмеження з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності в найближчі місяці.