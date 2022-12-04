Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Так, з посиланням на анонімного посадовця в НАТО, газета New York Times поширила твердження, нібито малі країни НАТО вичерпали свої запаси зброї. Це є дезінформацією, немає жодних офіційних заяв від представників Альянсу щодо даної ситуації.
Окрім цього, видання Global Times цитує наукового співробітника Китайської академії соціальних наук Лю Сяна, який вважає, що через складну економічну ситуацію в Європі допомога Україні буде тягарем для європейських країн. Метою є поширення наративу, тотожного російському, про те, що через економічну кризу у країнах ЄС, НАТО може різко скоротити постачання зброї Україні.
Також, у газеті Washington Post стверджували, що головним мотивом США у проведенні тренувань українських військових є навчання тактиці, яка підвищить ефективність вже наданої зброї, адже західні поставки не безмежні.
У ЦПД наголосили, що метою маніпуляції є створення сумнівів щодо продовження військової допомоги Україні.
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що у НАТО “не закінчуються” танки, спростовуючи заяви про те, що в альянсу бракує запасів.
- У МЗС спростували фейки щодо нібито намірів посольств залишити Україну через “безпекову ситуацію”.
- Після дев’яти місяців широкомасштабної війни Росії проти України, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс намагаються допомогти з озброєннями Україні та водночас поповнити й оновити власні арсенали.
- Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, виведену з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.
- Франція надала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Техніка вже прибула до України.