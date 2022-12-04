Цього тижня через іноземних спікерів та медіа кремлівська пропаганда намагалась просувати проросійський наратив про "виснаження країн НАТО" та у зв’язку з цим "обмежений запас зброї", яку вони могли б надати Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Так, з посиланням на анонімного посадовця в НАТО, газета New York Times поширила твердження, нібито малі країни НАТО вичерпали свої запаси зброї. Це є дезінформацією, немає жодних офіційних заяв від представників Альянсу щодо даної ситуації.

Окрім цього, видання Global Times цитує наукового співробітника Китайської академії соціальних наук Лю Сяна, який вважає, що через складну економічну ситуацію в Європі допомога Україні буде тягарем для європейських країн. Метою є поширення наративу, тотожного російському, про те, що через економічну кризу у країнах ЄС, НАТО може різко скоротити постачання зброї Україні.

Також, у газеті Washington Post стверджували, що головним мотивом США у проведенні тренувань українських військових є навчання тактиці, яка підвищить ефективність вже наданої зброї, адже західні поставки не безмежні.

У ЦПД наголосили, що метою маніпуляції є створення сумнівів щодо продовження військової допомоги Україні.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що у НАТО “не закінчуються” танки, спростовуючи заяви про те, що в альянсу бракує запасів.