Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс сказав, що повномасштабна російсько-українська війна та провал початкового плану РФ у ній, викликали занепокоєння у президента КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на його слова у програмі американського громадського телебачення PBS.

“Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах”, — заявив Бернс.

За його словами, “було цікаво спостерігати за реакцією китайського керівництва на війну в Україні”. Зауважимо, що за кілька тижнів до початку вторгнення, президент РФ Володимир Путін та керівник Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та заявили про своє розширене співробітництво.

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Втім вже за кілька тижнів стало помітно, що Пекін не постачатиме зброю росіянам для використання для війни в Україні: “Виявляється, що це партнерство насправді має певні межі, принаймні з точки зору небажання президента Сі надавати Путіну військову допомогу, про яку він просив під час війни в Україні”, — додав голова ЦРУ.

Бернс зазначив, що ні на мить не став би недооцінювати прихильність китайського та російського керівництва цьому партнерству.