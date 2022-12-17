Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на його слова у програмі американського громадського телебачення PBS.
“Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах”, — заявив Бернс.
За його словами, “було цікаво спостерігати за реакцією китайського керівництва на війну в Україні”. Зауважимо, що за кілька тижнів до початку вторгнення, президент РФ Володимир Путін та керівник Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та заявили про своє розширене співробітництво.
Втім вже за кілька тижнів стало помітно, що Пекін не постачатиме зброю росіянам для використання для війни в Україні: “Виявляється, що це партнерство насправді має певні межі, принаймні з точки зору небажання президента Сі надавати Путіну військову допомогу, про яку він просив під час війни в Україні”, — додав голова ЦРУ.
Бернс зазначив, що ні на мить не став би недооцінювати прихильність китайського та російського керівництва цьому партнерству.
- Зустрічі між офіційними особами США та Китаю минулими днями були “відвертими та змістовними”, заявив високопосадовець адміністрації, додаючи, що сторони обмінялися думками щодо питань, включаючи збройну агресію Росії проти України та загрози КНДР для регіональної безпеки на Корейському півострові.
- Президент Китаю Сі Цзіньпінь під час перемовин з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем закликав до “заспокоєння” війни в Україні.