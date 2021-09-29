Про це повідомляє телеканал CNN.

“Вперше в історії Тунісу жінка очолила уряд. Це велика честь для Тунісу і туніських жінок”, – сказав Саїд на зустрічі з Ромдан у середу.

63-річна Ромдан працювала в міністерстві вищої освіти та наукових досліджень в 2011 році. Також вона керувала реалізацією низки програм, у тому числі по лінії Світового банку. Тепер її робота буде акцентована на боротьбі з корупцією.

Фото: Пресслужба президента Тунісу

Згідно з Конституцією, президент відповідає лише за військові і закордонні справи. Але тепер Саїд заявив, що буде правити разом з новим прем’єрміністром, а робота парламенту призупинена на 30 днів. У своїх діях президент послався на статтю 80 конституції, заявивши, що вона дозволяє йому призупинити роботу парламенту, якщо йому загрожує “неминуча небезпека”.