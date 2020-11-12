У Туреччині через коронавірус заборонили палити на вулицях

Про це повідомляє Reuters.

Щоденні випадки захворювання на коронавірус в Туреччині останнім часом різко зросли: в середу було виявлено 2693 нових випадків COVID-19. Анкара повідомляє тільки кількість тих, у кого проявляються симптоми, але це, на думку критиків, приховує справжні масштаби спалаху в країні.

У загальнонаціональному повідомленні міністерство внутрішніх справ заявило, що заборона на паління спрямована на забезпечення дотримання громадянами правил носіння захисних масок в громадських місцях, оскільки люди під час куріння спускають їх.

“З цієї причини, щоб забезпечити постійне і правильне носіння масок, з 12 листопада 2020 року буде запроваджено заборону на паління в таких громадських місцях, як вулиці і проспекти, (де громадяни можуть бути накопичені разом), а також площі і зупинки громадського транспорту” , – заявили в МВС Туреччини.