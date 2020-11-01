В Ізмірі (Туреччина) кількість жертв землетрусу збільшилася до 51 особи.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що всього виписані з лікарень 682 постраждалих, 214 осіб проходять лікування.

“Роботи з розбору уламків і пошуку тих, що вижили, тривають на місці восьми зруйнованих будинків”, – повідомив він.

Станом на 07:00 за місцевим часом після землетрусу було 812 афтершоків, 40 з яких магнітудою понад 4.