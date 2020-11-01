Про це повідомляє агентство Anadolu.
Віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що всього виписані з лікарень 682 постраждалих, 214 осіб проходять лікування.
“Роботи з розбору уламків і пошуку тих, що вижили, тривають на місці восьми зруйнованих будинків”, – повідомив він.
Станом на 07:00 за місцевим часом після землетрусу було 812 афтершоків, 40 з яких магнітудою понад 4.
- У п’ятницю, 30 жовтня, в Егейському морі – біля узбережжя Туреччини й Греції стався потужний землетрус магнітудою від 6,6 до 7 балів.