Сьогодні, 31 грудня, в рамках боротьби з поширенням COVID-19 у Туреччині набула чинності безперервна комендантська година, яка триватиме до 4 січня.

Про це повідомляє турецька проурядова газета Daily Sabah.

Так, обмеження починають діяти о 21:00 31 грудня і триватимуть до 05:00 4 січня.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав жителів країни дотримуватися обмежувальних заходів і з розумінням поставитися до ситуації.

“Я хочу, щоб кожен громадянин моєї країни підтримав боротьбу з пандемією, дотримуючись правил, особливо в переддень Нового року”, – заявив він у своєму новорічному зверненні.

За словами Ердогана, пандемія триватиме ще якийсь час, тому жителям Туреччини потрібно бути до цього готовими.

“Ми готуємо нашу країну до цього невизначеного майбутнього, надаючи значення зусиллям щодо постачання вакцин”, – сказав він.