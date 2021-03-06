Влада Туреччини вимагатиме довідки про тестування на COVID-19 від всіх іноземців до 15 квітня.

Про це повідомили в посольстві Туреччини в Україні.

“В рамках боротьби з пандемією до 15 квітня 2021 року було продовжено практику вимоги пред’явлення усіма особами, які хочуть в’їхати та територію нашої країни через сухопутні, морські та повітряні пункти пропуску, негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, проведеного протягом останніх 72 годин“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до осіб, які не зможуть пред’явити негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, буде застосовано карантин.

Крім того, особи, які не мають при собі негативного результату ПЛР-тесту, не будуть прийматися на борт літаків, які прямують до Туреччини. Ця вимога не є дійсною для транзитних та трансферних пасажирів.