Про це повідомили в Білкентському університеті.
Щоб визначити наявність вірусу, необхідно зробити мазок в ротовій порожнині. У разі, якщо тест дасть позитивний результат, прилад змінить колір.
За словами вчених, на відміну від широко використовуваних ПЛР-тестів їх система дозволяє виявити вірус за допомогою передових оптичних технологій, тому її ефективність становить близько 99%. Патоген визначають протягом 10 секунд.
“Система під назвою Diagnovir була розроблена в результаті співпраці Bilkent Holding і технологічної компанії E-A Teknoloji і являє собою винахід з абсолютно новою технологічною інфраструктурою”, – повідомили в університеті.
Незважаючи на те, що мета винаходу – виявити COVID-19, його можна використовувати для виявлення інших патогенів.
Повідомляється, що Туреччина планує запустити новий тест в масове виробництво протягом двох місяців.
- Раніше повідомлялося, що британські вчені з Університету коледжу Лондона (UCLH) почали випробування нового препарату проти коронавірусу Storm Chaser на основі антитіл.