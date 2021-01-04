Турецькі вчені створили обладнання, яке дозволяє за лічені секунди визначити, чи хвора людина на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили в Білкентському університеті.

Щоб визначити наявність вірусу, необхідно зробити мазок в ротовій порожнині. У разі, якщо тест дасть позитивний результат, прилад змінить колір.

За словами вчених, на відміну від широко використовуваних ПЛР-тестів їх система дозволяє виявити вірус за допомогою передових оптичних технологій, тому її ефективність становить близько 99%. Патоген визначають протягом 10 секунд.

“Система під назвою Diagnovir була розроблена в результаті співпраці Bilkent Holding і технологічної компанії E-A Teknoloji і являє собою винахід з абсолютно новою технологічною інфраструктурою”, – повідомили в університеті.

Незважаючи на те, що мета винаходу – виявити COVID-19, його можна використовувати для виявлення інших патогенів.

Повідомляється, що Туреччина планує запустити новий тест в масове виробництво протягом двох місяців.