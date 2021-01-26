У Туреччині, в університеті Улудаг м. Бурса був розроблений назальний спрей, який може вбити коронавірус COVID-19 всього за одну хвилину.

Про це пише Daily Sabah.

Повідомляється, що препарат під назвою Genoxyn, який повністю знищує вірус за хвилину, був розроблений докторами Шехіме Гюльсюн Темель, Ахметом Юміта Сабанджі і викладачем кафедри медичної мікробіології Університету Улудаг Джунейт Озакін.

Дослідники спільно з вченими з університетів Улудаг і Чукурова протестували протимікробні і противірусні ефекти розробленого розчину. Випробування показало, що розчин запобігає розмноженню бактерій і вірусів.

За словами Сабанджі, він проводив свої дослідження щодо захисту від хвороб до початку пандемії COVID-19.

“За допомогою Cüneyt Özakın ми показали, що розчин має антибактеріальну активність. Після початку пандемії ми подумали про те, чи можемо ми розробити його, щоб сприяти боротьбі з COVID-19. Ми вдосконалили новий оральний і назальний спрей і відправили на тести на біосумісність” , – сказав він.

Сабанджі пояснив – вже було відомо, що точками передачі вірусу є рот і ніс, і їх дослідження показали, що розчин вбиває вірус на тканинах рота і носа.

“Смерть вірусу за короткий час означає запобігання його проникнення в клітини і зменшення кількості вірусу”, – говорить учений.

Також вчені заявили, що розчин вбиває вірус протягом хвилини і не пошкоджує епітеліальні клітини людей на їх слизових оболонках.

“Ми навіть показали, що він має лікувальну дію на ці клітини. Отже, це означає, що його безпечно використовувати”, – говорить доктор Шехіме Гюльсюн Темель.

Лікарі створили спрей два роки тому, щоб протестувати його на антимікробну активність.

Доктор Озакін сказав, що спочатку вони тестували загальну антивірусну ефективність препарату, але коли почалася пандемія, їх увага перемкнулася на вірус SARS-CoV-2. Після проведення необхідних тестів троє дослідників продемонстрували, що розчин має прямий вплив на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що турецькі вчені створили обладнання, яке дозволяє за лічені секунди визначити, чи хвора людина на коронавірус COVID-19.