В результаті потужного землетрусу на сході Туреччини загинула 21 людина, понад 1000 отримали травми.

Про це пише ВВС.

Землетрус магнітудою 6,8 балів, який стався приблизно о 20:55 за місцевим часом в місті Сівріце призвів до обвалу будівель. Підземні поштовхи відчувалися також в сусідній Сирії, Лівані та Ірані.

За даними управління з питань надзвичайних ситуацій та надзвичайних ситуацій Туреччини, після землетрусу було зафіксовано понад 200 підземних поштовхів.

Зазначається, що понад 400 рятувальних команд вирушили в регіон для допомоги. Людей просять не повертатися в зруйновані будинки.

В управлінні наголосили, що в провінції Елязиг загинуло 17 осіб, а в Малатьї – чотири.