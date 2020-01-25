Про це пише ВВС.
Землетрус магнітудою 6,8 балів, який стався приблизно о 20:55 за місцевим часом в місті Сівріце призвів до обвалу будівель. Підземні поштовхи відчувалися також в сусідній Сирії, Лівані та Ірані.
За даними управління з питань надзвичайних ситуацій та надзвичайних ситуацій Туреччини, після землетрусу було зафіксовано понад 200 підземних поштовхів.
Зазначається, що понад 400 рятувальних команд вирушили в регіон для допомоги. Людей просять не повертатися в зруйновані будинки.
В управлінні наголосили, що в провінції Елязиг загинуло 17 осіб, а в Малатьї – чотири.
- В Албанії в ніч на вівторок, 26 листопада, стався потужний землетрус магнітудою 6,4, в результаті якого постраждали сотні людей.