Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Спекотна погода та сильний вітер сприяли поширенню вогню по місту Манавгат, розташованому в 75 км на схід від курортного міста Анталія, і довколишніх селах.

Міністр сільського господарства країни Бекір Пакдемірлі повідомив, що 82-річний чоловік був знайдений мертвим під час евакуації з району Кепезбелені, в 16 км на північний схід від Манавгата, і 10 людей застрягли у прилеглій греблі Оймапінар.

За словами Пакдермірлі, підрозділи рятувальників попрямували на допомогу людям.

Він додав, що влада евакуювала 18 сіл і районів в Анталії, а ще 16 сіл були евакуйовані в сусідніх провінціях Адана і Мерсин.

У середу мер Анталії Мухіттін Бочек розповів, що пожежа почалася в чотирьох різних точках одночасно, і поки невідомо, що стало її причиною.

Влада бореться з вогнем за допомогою пожежного літака, 19 вертольотів, 108 транспортних засобів і близько 400 співробітників.

Forest fires spreading fast

District Governor of #Manavgat Mustafa Yiğit: "We are experiencing an unprecedented fire. We hope that there will be no loss of life. The fire has spread to the cemetery in Evrenseki. We are doing our best."

📹@yilmaz_fatmaapic.twitter.com/jWhaof9tGb

— dokuz8NEWS (@dokuz8news) July 28, 2021