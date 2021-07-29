Одна людина загинула, і 10 людей опинилися в пастці внаслідок лісової пожежі, що триває другий день на півдні Туреччини.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Спекотна погода та сильний вітер сприяли поширенню вогню по місту Манавгат, розташованому в 75 км на схід від курортного міста Анталія, і довколишніх селах.

Міністр сільського господарства країни Бекір Пакдемірлі повідомив, що 82-річний чоловік був знайдений мертвим під час евакуації з району Кепезбелені, в 16 км на північний схід від Манавгата, і 10 людей застрягли у прилеглій греблі Оймапінар.

За словами Пакдермірлі, підрозділи рятувальників попрямували на допомогу людям.

Він додав, що влада евакуювала 18 сіл і районів в Анталії, а ще 16 сіл були евакуйовані в сусідніх провінціях Адана і Мерсин.

У середу мер Анталії Мухіттін Бочек розповів, що пожежа почалася в чотирьох різних точках одночасно, і поки невідомо, що стало її причиною.

Влада бореться з вогнем за допомогою пожежного літака, 19 вертольотів, 108 транспортних засобів і близько 400 співробітників.

Massive fire in Manavgat, Turkey spreading into settlement areas. pic.twitter.com/jXJwqr0vCG — Hatice AVCI ‘Deniz’ (@HaticeDenizAVCI) July 28, 2021

Forest fires spreading fast District Governor of #Manavgat Mustafa Yiğit: "We are experiencing an unprecedented fire. We hope that there will be no loss of life. The fire has spread to the cemetery in Evrenseki. We are doing our best." 📹@yilmaz_fatmaapic.twitter.com/jWhaof9tGb — dokuz8NEWS (@dokuz8news) July 28, 2021

BREAKING: A massive forest fire in Manavgat district of Antalya has reached residential areas, houses have been burned, multiple neighborhoods have been evacuated as fire continues to grow in Turkey pic.twitter.com/zkPHm0coZf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2021