Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Спекотна погода та сильний вітер сприяли поширенню вогню по місту Манавгат, розташованому в 75 км на схід від курортного міста Анталія, і довколишніх селах.

Міністр сільського господарства країни Бекір Пакдемірлі повідомив, що 82-річний чоловік був знайдений мертвим під час евакуації з району Кепезбелені, в 16 км на північний схід від Манавгата, і 10 людей застрягли у прилеглій греблі Оймапінар.

За словами Пакдермірлі, підрозділи рятувальників попрямували на допомогу людям.

Він додав, що влада евакуювала 18 сіл і районів в Анталії, а ще 16 сіл були евакуйовані в сусідніх провінціях Адана і Мерсин.

У середу мер Анталії Мухіттін Бочек розповів, що пожежа почалася в чотирьох різних точках одночасно, і поки невідомо, що стало її причиною.

Влада бореться з вогнем за допомогою пожежного літака, 19 вертольотів, 108 транспортних засобів і близько 400 співробітників.

Фото: Reuters

  • 10 липня повідомлялось, що у штаті Каліфорнія тривають сезонні лісові пожежі, які виникають через рекордні показники температури повітря. Перші пожежі спричинили евакуювання жителів сусіднього штату Невада.