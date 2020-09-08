Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ Туреччини.
Так, обов’язково носити маску потрібно у всіх громадських місцях: на пляжах, вулицях, парках, у громадському транспорті та на роботі.
Крім того, заборонено перевозити пасажирів у громадському транспорті стоячи. Заборона не поширюється на метро, трамваї, метробуси, а також інші рейкові транспортні засоби.
Також після опівночі влада заборонила концерти в ресторанах, кафе і готелях.
За недотримання карантинних обмежень порушників штрафуватимуть.
- Вчора, 7 вересня, в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.