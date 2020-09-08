Влада Туреччини з 8 вересня посилила карантин через зростання COVID-19 і ввела в країні обов'язковий масковий режим.

Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

Так, обов’язково носити маску потрібно у всіх громадських місцях: на пляжах, вулицях, парках, у громадському транспорті та на роботі.

Крім того, заборонено перевозити пасажирів у громадському транспорті стоячи. Заборона не поширюється на метро, ​​трамваї, метробуси, а також інші рейкові транспортні засоби.

Також після опівночі влада заборонила концерти в ресторанах, кафе і готелях.

За недотримання карантинних обмежень порушників штрафуватимуть.