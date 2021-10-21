Про затримання повідомили турецьке видання Hürriyet, турецька філія Independent та Beyaz Gazete.

Ще вночі 8 жовтня поліціянти Стамбула провели операцію по затриманню українця разом з п’ятьма іноземцями. Їх звинувачують у підготовці збройної акції та шпигунстві за чеченською опозицією в Туреччині.

Підозрювані були доставлені до слідчого ізолятору у Малтепе (один з районів міста) після рішення 5-го стамбульського суду щодо їхнього арешту. Справу розслідує генеральна прокуратура Стамбула за статтею 328 Кримінального кодексу Туреччини (“політичне та військове шпигунство”). Арештованим світить позбавлення волі на строк від 15 до 20 років.

Також стверджується, що підозрювані готували збройну акцію проти чеченських опозиціонерів у Туреччині, а також планували отримати зброю для цього. Їх також підозрюють у тому, що вони можуть бути залучені в міжнародну шпигунську мережу.

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі #Буквам повідомив, що турецька сторона не інформувала українські дипломатичні установи в цій країні про факт затримання. Звернення рідних також не надходили.