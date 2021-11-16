Про це у Twitter повідомив голова МЗС Гаїті Клод Жозеф.

Міністр заявив ввечері у понеділок, що спілкувався з турецькою стороною і його поінформували про затримання особи, причетної до вбивства президента Гаїті.

“Я щойно розмовляв телефоном з турецьким міністром, моїм другом Мевлютом Чавушоглу, щоби подякувати Туреччині за арешт Саміра Хандала, який становить великий інтерес у розслідуванні вбивства президента”, – написав Жозеф у соцмережі.

Турецькі ЗМІ повідомили у вівторок, що Хандала, якого було оголошено у міжнародний розшук, затримали правоохоронці в аеропорту Стамбула, коли той летів транзитом з США в Йорданію.

  • Президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий групою озброєних іноземців у липні 2021 року. Внаслідок нападу від отриманих травм у лікарні згодом померла його дружина.
  • Тимчасовий прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента Жовенеля Моїза катували перед вбивством.
  • Уряд Гаїті звернувся до ООН із проханням про допомогу в проведенні міжнародного розслідування вбивства президента Жовенеля Моїза.