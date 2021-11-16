У Туреччині арештували підозрюваного у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Про це у Twitter повідомив голова МЗС Гаїті Клод Жозеф.

Міністр заявив ввечері у понеділок, що спілкувався з турецькою стороною і його поінформували про затримання особи, причетної до вбивства президента Гаїті.

“Я щойно розмовляв телефоном з турецьким міністром, моїм другом Мевлютом Чавушоглу, щоби подякувати Туреччині за арешт Саміра Хандала, який становить великий інтерес у розслідуванні вбивства президента”, – написав Жозеф у соцмережі.

Je viens d’avoir une conversation téléphonique avec le chancelier turc, mon ami @MevlutCavusoglu, pour remercier la Turquie pour l’arrestation de Samir Handal, l’une des personnes de grand intérêt dans l’enquête sur l’assassinat du président @moisejovenel. pic.twitter.com/jkuDnvcIHP — Claude Joseph (@claudejoseph03) November 15, 2021

Турецькі ЗМІ повідомили у вівторок, що Хандала, якого було оголошено у міжнародний розшук, затримали правоохоронці в аеропорту Стамбула, коли той летів транзитом з США в Йорданію.