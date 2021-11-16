Про це у Twitter повідомив голова МЗС Гаїті Клод Жозеф.
Міністр заявив ввечері у понеділок, що спілкувався з турецькою стороною і його поінформували про затримання особи, причетної до вбивства президента Гаїті.
“Я щойно розмовляв телефоном з турецьким міністром, моїм другом Мевлютом Чавушоглу, щоби подякувати Туреччині за арешт Саміра Хандала, який становить великий інтерес у розслідуванні вбивства президента”, – написав Жозеф у соцмережі.
Je viens d’avoir une conversation téléphonique avec le chancelier turc, mon ami @MevlutCavusoglu, pour remercier la Turquie pour l’arrestation de Samir Handal, l’une des personnes de grand intérêt dans l’enquête sur l’assassinat du président @moisejovenel. pic.twitter.com/jkuDnvcIHP
— Claude Joseph (@claudejoseph03) November 15, 2021
Турецькі ЗМІ повідомили у вівторок, що Хандала, якого було оголошено у міжнародний розшук, затримали правоохоронці в аеропорту Стамбула, коли той летів транзитом з США в Йорданію.
- Президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий групою озброєних іноземців у липні 2021 року. Внаслідок нападу від отриманих травм у лікарні згодом померла його дружина.
- Тимчасовий прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента Жовенеля Моїза катували перед вбивством.
- Уряд Гаїті звернувся до ООН із проханням про допомогу в проведенні міжнародного розслідування вбивства президента Жовенеля Моїза.