Про це йдеться в заяві Міністерства національної оборони Туреччини,

Під координацією ООН під час переговорів між делегаціями ООН, Російської Федерації та України було оголошено, що РФ підтримає продовження угоди на 60 днів.

“І виступає за продовження угоди, якщо буде досягнуто достатнього прогресу в сприянні експорту з РФ харчових продуктів і добрив на міжнародні ринки”, – йдеться у заяві.

Сторони порушили питання про розширення “зернової ініціативи”.

“Крім того, згідно з дорученням нашого президента (Таїпа Реджепа Ердогана, – ред.), наш міністр продовжує зустрічатися та координувати дії зі своїми співрозмовниками та відповідними органами влади, щоб продовжити “зернову ініціативу”, яка була успішно проведена в координації, та розширити її відповідно до договору з урахуванням вимог сторін”, – повідомило турецьке міністерство.

Під час зустрічі зазначили про важливість та позитивний вплив ініціативи на світовому масштабові.

“У цих переговорах сторонам нагадують про важливість продовження цієї ініціативи, яка має позитивний вплив на людство в усьому світі та доводить, що всі кризи можна вирішити за допомогою доброї волі та діалогу. Турецька Республіка продовжуватиме виконувати свою роль у забезпеченні миру в регіоні та гуманітарній допомозі, як вона це робила досі”, – йдеться в заяві міністерства.