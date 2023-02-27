Про це повідомило Hürriyet.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, зустріч відбудеться 9 березня у Брюсселі.

“Було дві зустрічі, третю ми перенесли після акції спалення Корану. Було б корисно провести третю зустріч у Брюсселі. Вона відбудеться 9 березня, тож хай вони чітко бачать, що Швеція не виконала своїх зобов’язань”, — сказав Чавушоглу.

Очільник МЗС наголосив на зобов’язаннях щодо членства, коли оцінював процес вступу Швеції.

“Є зобов’язання щодо членства в НАТО, ми не можемо сказати “так” членству Швеції, не побачивши цих кроків… Позиція Туреччини дуже чітка. Тероризм є однією з двох загроз для НАТО. Це є в усіх документах НАТО. Ми з самого початку говорили, що наші занепокоєння щодо тероризму повинні бути задоволені”, – сказав міністр.

Він додав, що вступ двох країн до блоку можна оцінювати окремо. Зокрема у Туреччини більш позитивний підхід до процесу членства Фінляндії.