Про це повідомило Hürriyet.
За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, зустріч відбудеться 9 березня у Брюсселі.
“Було дві зустрічі, третю ми перенесли після акції спалення Корану. Було б корисно провести третю зустріч у Брюсселі. Вона відбудеться 9 березня, тож хай вони чітко бачать, що Швеція не виконала своїх зобов’язань”, — сказав Чавушоглу.
Очільник МЗС наголосив на зобов’язаннях щодо членства, коли оцінював процес вступу Швеції.
“Є зобов’язання щодо членства в НАТО, ми не можемо сказати “так” членству Швеції, не побачивши цих кроків… Позиція Туреччини дуже чітка. Тероризм є однією з двох загроз для НАТО. Це є в усіх документах НАТО. Ми з самого початку говорили, що наші занепокоєння щодо тероризму повинні бути задоволені”, – сказав міністр.
Він додав, що вступ двох країн до блоку можна оцінювати окремо. Зокрема у Туреччини більш позитивний підхід до процесу членства Фінляндії.
- Міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що його країна приєднається до НАТО, не чекаючи на Швецію, якщо уряд Туреччини затримає вступ її північного сусіда.
- Раніше президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеція та Фінляндія повинні депортувати або екстрадувати до Туреччини до 130 “терористів”, перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО.
- У Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони. Такий крок був ключовою вимогою Туреччини стосовно схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО.
- 8 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що впевнений, що Туреччина схвалить заявку країни на вступ до військового альянсу НАТО. Проте Швеція не може виконати всі умови, які Анкара поставила умовою її підтримки.
- Туреччина зупинила переговори минулого місяця через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію мусульманської священної книги “Коран”.
- Зауважимо, Туреччина відклала головну зустріч зі Швецією та Фінляндією, яка мала на меті залагодити розбіжності щодо їхніх пропозицій приєднатися до НАТО, що посилило протистояння відносно розширення альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- 29 січня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше за Швецію, на тлі зростаючої напруженості зі Стокгольмом. Ердоган застеріг, що Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція.