Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів. Водночас аби захистити судна діятиме режим припиненням вогню. Також частково проведуть розмінування.
Наразі відомо, що один з цих портів – це морський порт Одеси. Про що повідомляв Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Зокрема, за даними українського Forbes, деблокада стосуватиметься сусідніх Чорноморського та “Південного” портів.
Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. Раніше у РФ хотіли перевіряти їх одноосібно, адже заявляла, що судна можуть бути використані для транспортування західної зброї в Україну.
Зазначається, що ООН має створити командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден. Втім, ще треба узгодити те, як будуть розміновані порти, адже мають ще бути знешкоджені плавучі міни.
Проте, як стверджує наголошує WSJ, говорити про неминучість підписання домовленостей зарано. Крім того, делегація РФ поки не отримала “зелене світло” під президента РФ Володимира Путіна.
- Нагадаємо, росіяни продовжують викрадати українське зерно на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, та використовувати цивільних, як “живий щит” для його перевезення.
- Раніше у Туреччині вирішили відпустити раніше затримане російське судно, яке перевозить викрадене українське зерно з тимчасово окупованих територій.
- Попри запевнення турецької влади у тому, що вони не закуповують у РФ зерно, викрадене в Україні, журналісти проєкту “Схеми” знайшли докази зворотнього завдяки знімкам з супутників та відповідним документам.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що до осені в Україні можуть “застрягнути” до 60 млн тонн зерна, якщо український експорт блокуватимуть і далі.