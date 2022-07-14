На зустрічі у Стамбулі представники України, ООН, РФ та Туреччини домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів. Водночас аби захистити судна діятиме режим припиненням вогню. Також частково проведуть розмінування.

Наразі відомо, що один з цих портів – це морський порт Одеси. Про що повідомляв Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Зокрема, за даними українського Forbes, деблокада стосуватиметься сусідніх Чорноморського та “Південного” портів.

Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. Раніше у РФ хотіли перевіряти їх одноосібно, адже заявляла, що судна можуть бути використані для транспортування західної зброї в Україну.

Зазначається, що ООН має створити командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден. Втім, ще треба узгодити те, як будуть розміновані порти, адже мають ще бути знешкоджені плавучі міни.

Проте, як стверджує наголошує WSJ, говорити про неминучість підписання домовленостей зарано. Крім того, делегація РФ поки не отримала “зелене світло” під президента РФ Володимира Путіна.