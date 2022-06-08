План ООН щодо деблокади суден з українським зерном вважають "розумним" у Туреччині. З такою заявою після перемовин з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим виступив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Як наголосив турецький міністр, план ООН із деблокади українських портів для вивозу зерна є “розумним” і потребує додаткових перемовин з Росією та Україною, щоб гарантувати безпеку вантажних кораблів.

На спільній пресконференції з Лавровим Чавушоглу заявив, що їхня сьогоднішня зустріч в Анкарі була змістовною, зокрема з чітким бажанням відновити перемовини між РФ та Україною щодо припинення вогню.

“Були запропоновані різноманітні ідеї щодо експорту зерна на світовий ринок. Зовсім недавно ООН пропонувала механізм, який може бути створений між ООН, Україною, Росією та Туреччиною. Ми вважаємо це розумним. Звісно ж, ці умови повинні прийняти Україна та Росія”, – сказав Чавушоглу.

Лавров, своєю чергою, заявив, що Україна повинна дозволити своїм суднам безпечно покинути українські порти, щоб досягти домовленостей щодо товарного коридору.

Додамо, що ООН закликала Україну, Росію та Туреччину узгодити коридор для безпечного експорту українського зерна морським шляхом.

Згідно з планом ООН, військово-морські танкери Туреччини можуть супроводжувати українські судна під час виходу з портів, які зараз заблоковані Росією. Далі судна, через турецькі протоки, відправляться на світові ринки.