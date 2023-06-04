У Туреччині оголосили склад нового уряду, замінивши всіх міністрів, за виключенням очільників Міністерств охорони здоров’я та культури. Новим главою МЗС призначено Хакана Фідана – керівника турецької розвідки (MIT) і колишнього військового, який сприяв обміну військових з "Азовсталі".

Джерело: Al Jazeera.

Склад нового уряду оголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Новий очільник МЗС був радником Ердогана, коли той ще обіймав посаду прем’єр-міністра. У 2012 році його звинувачували в проведенні в Осло таємних мирних переговорів із “Робітничою партією Курдистану”, яку Анкара вважає терористичною. Пізніше справу закрили.

Ще він брав участь у переговорах про обмін військовополонених між Україною та Росією. Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак дякував Фідану “за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників “Азовсталі” в Туреччині”.

Серед інших новим міністром фінансів Туреччини став колишній міністр економіки та відомий ексбанкір Мехмет Сімсек. Він має повагу серед інвесторів і вважається прихильником ортодоксальної економічної політики. Важливо зазначити, що з 2018 році турецька ліра значно впала в ціні, зокрема й через політику самого Ердогана.

Главою Міноборони призначно Ясара Гюлера – начальника генерального штабу ЗС. Новий очільник відомства командував армією Туреччини під час військових вторгнень до Сирії у 2019 і 2020 роках. Ще він керував військовими операціями в Іраку.