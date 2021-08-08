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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 15 загиблих

У Туреччині сталася масштабна аварія за участю пасажирського автобуса.

Неділя, 8 серпня 2021, 14:55

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

ДТП сталася у провінції Баликесір за участю пасажирського автобуса, що прямував в місто Едреміт. 

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, автобус перекинувся та злетів у кювет.

Фото: Anadolu

11 людей загинули на місці аварії, а ще четверо померли вже в лікарні.

Всього медики госпіталізували 18 осіб. Наразі невідомо, чи були в автобусі туристи.

Деталі ДТП з’ясовуються.

Цього літа Туреччина пережила серію стихійних лих, зумовлених екстремальними погодними умовами, включно з раптовими повенями минулого тижня, що забрали життя шести людей в Чорноморському регіоні.

Жертвами нищівних пожеж у Туреччині стали щонайменше 8 осіб. Також згоріли десятки будинків та готелів, загинула значна кількість диких тварин.

Всього вогонь знищив 136 тисяч гектарів лісу.

  • Напередодні повідомлялось, що на півдні Туреччини тривають масштабні лісові пожежі, внаслідок чого кількість загиблих зросла до чотирьох.
  • Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до охоплених пожежею регіонів Туреччини.
Теги: аварія, ДТП, Туреччина

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