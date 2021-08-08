У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 15 загиблих

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.
ДТП сталася у провінції Баликесір за участю пасажирського автобуса, що прямував в місто Едреміт.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, автобус перекинувся та злетів у кювет.
11 людей загинули на місці аварії, а ще четверо померли вже в лікарні.
Всього медики госпіталізували 18 осіб. Наразі невідомо, чи були в автобусі туристи.
Деталі ДТП з’ясовуються.
Цього літа Туреччина пережила серію стихійних лих, зумовлених екстремальними погодними умовами, включно з раптовими повенями минулого тижня, що забрали життя шести людей в Чорноморському регіоні.
Жертвами нищівних пожеж у Туреччині стали щонайменше 8 осіб. Також згоріли десятки будинків та готелів, загинула значна кількість диких тварин.
Всього вогонь знищив 136 тисяч гектарів лісу.
- Напередодні повідомлялось, що на півдні Туреччини тривають масштабні лісові пожежі, внаслідок чого кількість загиблих зросла до чотирьох.
- Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до охоплених пожежею регіонів Туреччини.