Сьогодні, 22 липня, у Стамбулі за пропозицією Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Саме з них почнеться експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, підписання такого документа на українських умовах стало можливим винятково завдяки Збройним Силам України (ЗСУ), успіхи яких дозволили відстояти ключові для України умови, а саме – залишити повний контроль за територіальними водами Північно-Західного регіону Чорного моря.

Під керівництвом ООН створять Спільний координаційний центр, до складу якого мають увійти представники Турецької Республіки, України, Організації Об’єднаних Націй та Російської Федерації, які надали гарантії щодо безпечного пересування суден та які братимуть участь у транспортуванні зерна, харчових продуктів з українських портів.

Міністр також зазначив, що для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи з представників усіх сторін, які забезпечать перевірку вантажів і персоналу, які прямують до українських портів або виходять з них. Інспекція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки. Спільна інспекція убезпечить наші порти від входу “троянських конів” під виглядом цивільних суден.

Діяльність та контроль в українських портах “Одеса”, “Чорноморськ” і “Південний” здійснюватиметься під владою та відповідальністю України. Тобто, контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною. Рух жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів не передбачається.

Документ діятиме протягом 120 днів із дня підписання і може бути продовжений на такий самий період, якщо одна зі сторін не повідомить про намір припинити його дію.

Що це означає для України?

Кубраков наголосив, що це велика підтримка української економіки. Понад 20 млн тонн зерна вже лежить на складах ще з минулого року, новий врожай вже чекає на експорт. Це величезні прямі валютні надходження й умова сталості нашої держави, яка зокрема дозволить зміцнювати нашу економіку та армію.

Що це означає для світу?

Робочі морські порти України – це вклад у глобальну продовольчу безпеку та економіку світу. Можливість експорту українського зерна знизить світові ціни на продовольство, що пригальмує інфляцію.

Блокада українських морських портів поставила під загрозу голоду щонайменше півтора мільярда людей у всьому світі, про що неодноразово заявляв Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.