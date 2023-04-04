Уряд Туреччини продовжив термін перебування автомобілів з українською реєстрацією на території країни до 30 червня 2023 року включно.

Про це інформує пресслужба посольства України в Туреччині.

“Раді вам повідомити, що Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з іноземною українською реєстрацією на своїй території до 30 червня 2023 року включно”, – повідомили у посольстві.

А також зазначили, що якщо термін перебування авто закінчується у зв’язку з закінченням посвідки на проживання, необхідно звернутись до митного органу Туреччини за місцем проживання для заповнення форми та відмітки в системі митних органів.

Також у посольстві закликали українців пам’ятати інші правила Туреччини щодо ввезення та вивезення автомобілів з метою уникнення проблем з митними органами країни.

Зазначимо, що нещодавно в Україні запустили застосунок для водіїв, які перетинають кордон із Польщею. Відтак водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на кордоні України та Польщі, за допомогою застосунку eCherha зможуть записатися в електронну чергу.

Натомість раніше записатися в електронну чергу можна було лише на сайті.

Завантажити eCherha на телефоні вже можна у App Store (для операційної системи iOS) чи у Google Play (для Android). У застосунку водій оперативно отримує push-повідомлення про свій статус в черзі, просування черги та час заїзду до пункту пропуску.

Для входу в програму водії мають використовувати той самий пароль та логін, якими користуються для авторизації на сайті echerha.gov.ua. Користувачі також мають можливість продовжити чи скасувати свій запис, залишити звернення команді розробки і прочитати останні новини про проєкт.

Застосунок також буде зручним для польських водіїв, що перетинають український пункт пропуску за електронною чергою. Для їх комфорту додано польську мову. Крім того, на сайті вже доступна відеоінструкція польською мовою “Як стати в чергу?”.

Отже, застосунок доступний трьома мовами: українською, польською та англійською.

У Міністерстві інфраструктури пояснили, що зараз скористатись “єЧергою” можуть міжнародні перевізники вантажів, що перетинають кордон через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ”. Заїзд до сервісних зон для користувачів “єЧерги” – необов’язковий. Водій сам обирає, де і як чекати перетину кордону.