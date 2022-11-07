7 листопада в Анкарі відбулась зустріч за участю делегації Міністерства оборони США. Туреччина заявила, що наполягатиме на продовженні зернової угоди ще на наступні дванадцять місяців.

Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, передає TGRT Haber.

У письмовій заяві Міністерства національної оборони зазначили, що “на позитивній та конструктивній зустрічі обговорювалися питання двосторонньої оборони, військового вишколу та оборонно-промислового співробітництва, а також регіональні та глобальні оборонні та питання безпеки”.

Передбачається, що наступна зустріч відбудеться в США наступного року.

Водночас у своїй заяві міністр національної оборони Акар наголосив, що сторони окремо говорили про російсько-українську війну і гуманітарні умови.

“Україна дала письмову гарантію РФ через Туреччину. Ми запропонуємо продовжити угоду ще на один рік”, – йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Заявивши, що Туреччина стала суб’єктом на міжнародній арені під керівництвом президента Ердогана, Акар звернув увагу на внесок країни в регіональний і світовий мир.

Заявивши, що документ “Чорноморська зернова ініціатива” був підписаний 22 липня під головуванням президента Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, і в цьому контексті почалися постачання зерна з українських портів.

Хулусі Анкар зауважив, що Туреччина активізувала зусилля щодо продовження зернової ініціативи, яка закінчується 19 листопада.

За його словами, зернова ініціатива є хорошим прикладом того, що сторони можуть “розв’язувати деякі проблеми шляхом переговорів”. За допомогою цієї моделі можна досягти припинення вогню найближчими днями, пояснив Анкар.

Довідка. 29 жовтня РФ заявила про свій вихід з “зернової угоди”. Це сталось після атаки безпілотників на Чорноморський флот РФ в окупованому Севастополі.

“Зернова угода” між країнами була укладена в липні за посередництва ООН і Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара сповнена рішучості спробувати зберегти зернову ініціативу, попри відмову Москви.

Водночас вже 2 листопада у міністерстві оборони РФ заявили, що РФ відновлює свою участь у “зерновій угоді”, яку тимчасово зупинила після вибухів у Севастополі.