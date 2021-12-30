Міжнародна група дослідників у Туреччині розкопала останки молодої людини, яка загинула приблизно 3600 років тому в результаті цунамі, викликаного виверженням вулкана, розташованого на острові Санторіні (Греція).

Про це повідомляє National Ggeographic.

Вулкан розташований в Егейському морі, між південною Грецією та південною Туреччиною.

Вчені встановили, що масштабне виверження відбулося період із 1500-1600-х років до нашої ери. Саме цей вулкан, імовірно, привів до занепаду мінойської цивілізації, що існувала на острові Крит.

Навколо місця виверження літав вулканічний попіл. Водночас багато свідчень про цунамі людству досі не вдалося зібрати. Насамперед тому, що цунамі не залишає на березі своїх слідів. Тіло та уламки воно забирає в море і назавжди приховує їх.

Розкопки там проводять уже кілька років. У той же час, докази того, що цунамі було, знайшли тільки недавно. Йдеться про шари попелу та сміття, які не забрало море.

Також, крім залишків молодої людини, дослідники виявили останки собаки. Показання також показали, що цей район постраждав від кількох цунамі, пов’язаних із виверженням Террі.