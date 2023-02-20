У Туреччині сталися ще два землетруси

20 лютого сталося два землетруси: магнітудою 6,4 бала у провінції Хатаї на півдні Туреччини, а згодом – магнітудою 5,8 бала в районі Самандаг.

Про це інформує Anadolu.

Землетрус магнітудою 6,4 бала, який також відчувався в прилеглих провінціях, стався на глибині 16,7 кілометра. Тоді як землетрус магнітудою 5,8 бала стався на глибині 7 кілометрів.

Віцепрезидент Фуат Октай заявив, що розслідування землетрусів триває, і закликав громадян регіону триматися якомога далі від пошкоджених будівель.

Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz. — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 20, 2023

Землетруси, які сталися в Хатаї, також відчувалися в різних частинах Сирії.

В AP повідомили, що підземні поштовхи спричинили обвалення деяких пошкоджених будівель. Про постраждалих повідомлень наразі не було.

ЗМІ зазначають, що багато осіб покинули свої домівки та збираються на відкритих територіях.

6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу 6 лютого у Туреччині та Сирії вже становить понад 41 тисячу осіб.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що кількість постраждалих унаслідок потужного землетрусу у Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, може сягати 23 мільйонів осіб.