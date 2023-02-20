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У Туреччині сталися ще два землетруси

20 лютого сталося два землетруси: магнітудою 6,4 бала у провінції Хатаї на півдні Туреччини, а згодом – магнітудою 5,8 бала в районі Самандаг.

Понеділок, 20 лютого 2023, 20:20
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Про це інформує Anadolu.

Землетрус магнітудою 6,4 бала, який також відчувався в прилеглих провінціях, стався на глибині 16,7 кілометра. Тоді як землетрус магнітудою 5,8 бала  стався на глибині 7 кілометрів.

Віцепрезидент Фуат Октай заявив, що розслідування землетрусів триває, і закликав громадян регіону триматися якомога далі від пошкоджених будівель.

Землетруси, які сталися в Хатаї, також відчувалися в різних частинах Сирії.

В AP повідомили, що підземні поштовхи спричинили обвалення деяких пошкоджених будівель. Про постраждалих повідомлень наразі не було.

ЗМІ зазначають, що багато осіб покинули свої домівки та збираються на відкритих територіях.

6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу 6 лютого у Туреччині та Сирії вже становить понад 41 тисячу осіб.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що кількість постраждалих унаслідок потужного землетрусу у Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, може сягати 23 мільйонів осіб.

Теги: землетрус, повідомлення про землетрус, провінція, стихійне лихо, Туреччина

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