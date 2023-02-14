У Туреччині українські надзвичайники з початку робіт обстежили 381 будівлю, зруйновану внаслідок потужного землетрусу.

Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, українські надзвичайники продовжують пошуково-рятувальні роботи у Туреччині. Відтак упродовж минулої доби, 13 лютого, пошуково-рятувальні групи зведеного загону ДСНС обстежили 79 зруйнованих будівель та споруд.

Крім того, розібрано 18 завалів (з початку робіт – 114), а також надано медичну допомогу одній особі (з початку робіт – 7). Зокрема деблоковано тіла 12 загиблих (з початку робіт – 32).

Нагадаємо що ввечері 10 лютого до пункту призначення прибула друга колона зведеного загону ДСНС України у складі 52 осіб, 10 одиниць техніки для пошуково-рятувальних робіт у Туреччині.

За даними ДСНС, по прибуттю другої колони було проведено брифінг з координаційним штабом, на якому визначено подальші завдання та зони проведення АРР і сформовано дві пошукові групи.

Зазначимо, що 11 рятувальників, щойно прибувши до м. Антакья, одразу приступили до аварійно-пошукових робіт у складі першої пошукової групи, яка заступала ввечері. Відтак вночі працювало дві групи рятувальників в заданому квадраті.

Станом на 10 лютого проведення пошуково-рятувальних операцій у провінціях Шанлиурфа та Кіліс вже завершено.

Зауважимо, що станом на 13 лютого кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 33 000 осіб і продовжує зростати.