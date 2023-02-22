Під час пошуково-рятувальних робіт в Туреччині, спричинених смертоносним землетрусом магнітудою 7,8 бала, українські рятувальниками знайшли та вилучили 58 тіл. Крім того, надано медичну допомогу 15 особам та врятовано жінку.

Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій, посилаючись на виступ в ефірі всеукраїнського телемарафону голови ДСНС Сергія Крука.

За його словами, з 9 по 16 лютого 87 українських рятувальників працювали у Турецькій Республіці. Фахівці ДСНС брали участь у ліквідації наслідків землетрусів та здійснювали пошук людей. З перших днів працювали дуже активно.

“Турецька сторона та наші європейські партнери були здивовані, що саме рятувальники з України, враховуючи жорстоку війну на території нашої держави, взяли участь пошуково-рятувальній операції і надавали допомогу”, – розповів Крук.

Зазначено, що за період роботи у Туреччині знайдено та вилучено 58 тіл. Надано медичну допомогу 15 особам та врятовано жінку.

“Наші рятувальники активно працювали разом із європейськими колегами. Не так багато було саме професійних рятувальних груп, які шукали людей та надавали допомогу. Загалом працювало 35 груп із 25 країн світу та рятувальники з України”, – зазначив голова ДСНС України.

Крім того, Крук розповів, що українські надзвичайники прибули до Туреччини двома групами, працювали автономно. Перша група прибула на двох літаках на декілька днів раніше. Її завданням було здійснити оперативний пошук та рятування людей. Друга група згодом прибула вже з технікою. Проживали спільно з колегами з Австрії та Хорватії.

Також він додав, що рятувальники ДСНС були достатньо забезпечені завдяки підтримці уряду України та наших європейських партнерів упродовж минулого року. Завдяки великому досвіду, команда українських рятувальників “була прикладом”. Її роботою та досвідом цікавилися європейські партнери. Австрійці, німці та польські колеги цікавилися обладнанням і методиками роботи. Крім того, українські фахівці використовували і пошукових собак.