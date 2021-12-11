Про це пише турецьке видання Anadolu.
“Ерен”, перший у світі безпілотник з лазерним озброєнням, виконав успішні постріли з 500, 300 та 100 метрів. Він здатен нейтралізувати вибухові елементи за допомогою лазера з дистанції у 3 тис. метрів.
Лазерна зброя спроможна знищувати виготовлені вручну бомби та військові боєприпаси з певної відстані. “Ерен” перевірили пострілами по сталевій пластині – його точність разюча.
“Ерен” — це безпілотник і лазерна зброя. Ми поєднали лазер і безпілотник – зробили це найпершими у світі. Ми отримали можливість стріляти з повітря. “Ерен” — це повністю наше вітчизняне та національне виробництво. У нас вже є низка досягнень у випробуваннях з певних дистанцій”, – заявив заступник комісара поліції Туреччини Айкут Ероглу.
- Нагадаємо, турецька компанія Baykar Makina підписала контракт з українською компанією “Івченко-Прогрес” на постачання двигунів для майбутніх дронів Bayraktar MİUS.