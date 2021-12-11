В Туреччині випробували перший у світі дрон з лазерним озброєнням "Ерен". Під час тестувань він вразив високою точністю пострілів.

Про це пише турецьке видання Anadolu.

“Ерен”, перший у світі безпілотник з лазерним озброєнням, виконав успішні постріли з 500, 300 та 100 метрів. Він здатен нейтралізувати вибухові елементи за допомогою лазера з дистанції у 3 тис. метрів.

Лазерна зброя спроможна знищувати виготовлені вручну бомби та військові боєприпаси з певної відстані. “Ерен” перевірили пострілами по сталевій пластині – його точність разюча.

“Ерен” — це безпілотник і лазерна зброя. Ми поєднали лазер і безпілотник – зробили це найпершими у світі. Ми отримали можливість стріляти з повітря. “Ерен” — це повністю наше вітчизняне та національне виробництво. У нас вже є низка досягнень у випробуваннях з певних дистанцій”, – заявив заступник комісара поліції Туреччини Айкут Ероглу.