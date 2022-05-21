У Туреччині засудили вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, бо нібито це може продовжити війну в Україні.

Про це повідомляє турецьке видання Habertürk із посиланням на найближчого соратника президента Туреччини та голову Партії націоналістичного руху (ПНР) Девлета Бахчелі.

Під час виступу Девлет Бахчелі наголосив, шо Туреччина є єдиною країною, яка “щиро продовжує боротьбу за розв’язання російсько-української кризи”. Зупинити кровопролиття та покінчити зі скаргами — в інтересах усіх, кого торкнулися наслідки російсько-української війни, вважає він.

Бахчелі розкритикував вступ до НАТО Швеції та Фінляндії, назвавши його “несвоєчасним, невиправданим і непотрібним”. Він висловив думку, що такий крок нібито може призвести до продовження війни в Україні та навіть до розширення меж бойових дій.

Соратник Ердогана вважає, що вступ країн до Альянсу спровокує Росію, і війна може перекинутися на Швецію та Фінляндію.

“Те, що Фінляндія та Швеція прийняли ворогів Туреччини (Робітничу партію Курдистану, яку Анкара вважає терористичною організацією — прим. ред.), є фактом. Логіка вікінгів — це логіка вандалів. Узяти Фінляндію та Швецію в “зал очікування” — найлогічніший варіант”, — повідомив Бахчелі.

Також голова партії згадав про виключення Туреччини з програми виробництва винищувачів п’ятого покоління F-35 та підтримку курдських формувань у Сирії країнами Альянсу, у такий спосіб обґрунтувавши позицію Анкари.