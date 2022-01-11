У Туреччині заявили США про готовність сприяти діалогу із Росією

Про це повідомив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану у телефонній розмові, передає BirGun.
Представники Туреччини та США обговорили політичні й економічні відносини та розвиток співпраці у галузі оборони. Окрім цього, представники держав обговорили ситуацію в Україні та Казахстані.
Спікер Ердогана заявив, що українська криза має бути врегульована шляхом діалогу та співпраці. Він також зазначив, що Туреччина готова всіляко сприяти цьому.
Він наголосив на важливості, яку Туреччина надає захисту територіальної цілісності України.
Нагадаємо, прессекретар турецького президента Ібрагім Калин заявив, що Реджеп Тайїп Ердоган може організувати перемовини Президентів України та Росії Володимира Зеленського й Володимира Путіна. За його словами, в Туреччини склалися добрі відносини як з Україною, так і з Росією. Він також зазначив, що Анкара не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.
- Нагадаємо, колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер припустив, що президент Росії Володимир Путін робить все для отримання поступок від України та Європи.
- 25 листопада канцлерка Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України та пригрозила санкціями.
- Також Єнс Столтенберг повідомив, що під час зустрічі голів МЗС НАТО обговорюватимуть концентрацію російських військових біля українського кордону.
- Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що США та НАТО не мають давати обіцянок Росії щодо подальшого нерозширення Альянсу. Подібну умову може запропонувати лише політик, котрий не хоче миру. При цьому він закликав скасувати “фактичне вето Володимира Путіна” на євроатлантичні прагнення України та Грузії.