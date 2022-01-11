У Туреччині заявили США про готовність сприяти діалогу із Росією

У Туреччині заявили про бажання та готовність сприяти врегулюванню конфлікту в Україні з метою захисту її територіальної цілісності.

Про це повідомив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану у телефонній розмові, передає BirGun.

Представники Туреччини та США обговорили політичні й економічні відносини та розвиток співпраці у галузі оборони. Окрім цього, представники держав обговорили ситуацію в Україні та Казахстані.

Спікер Ердогана заявив, що українська криза має бути врегульована шляхом діалогу та співпраці. Він також зазначив, що Туреччина готова всіляко сприяти цьому.

Він наголосив на важливості, яку Туреччина надає захисту територіальної цілісності України.

Нагадаємо, прессекретар турецького президента Ібрагім Калин заявив, що Реджеп Тайїп Ердоган може організувати перемовини Президентів України та Росії Володимира Зеленського й Володимира Путіна. За його словами, в Туреччини склалися добрі відносини як з Україною, так і з Росією. Він також зазначив, що Анкара не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою.